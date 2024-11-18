Число случаев заболевания ковидом в Иркутской области с начала пандемии превысило 400 тысяч

Случаи заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19, продолжают фиксироваться в Иркутской области. За прошедшую неделю число случаев превысило 400 тысяч с начала пандемии. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
По данным на 18 ноября, число заражений коронавирусом в Иркутской области с марта 2020 года (с начала пандемии в регионе) составило 400 273. За неделю было выявлено 958 новых случаев, это почти в 2 раза больше, чем неделей ранее. Сколько человек с начала эпидемии выздоровело от ковида или умерло от него, в сообщении управления Роспотребнадзора по Иркутской области не указано.
Пандемия коронавируса официально завершилась в мае 2023 года. Тогда об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Тем не менее люди продолжают болеть ковидом. По словам специалистов, распространенные сейчас штаммы коронавируса хоть и являются более заразными, но при этом риск получить тяжелую форму ковида существенно снизился. Кроме того, в человеческой популяции уже выработался коллективный иммунитет к этому заболеванию.