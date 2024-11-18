Число случаев заболевания ковидом в Иркутской области с начала пандемии превысило 400 тысяч

По данным на 18 ноября, число заражений коронавирусом в Иркутской области с марта 2020 года (с начала пандемии в регионе) составило 400 273. За неделю было выявлено 958 новых случаев, это почти в 2 раза больше, чем неделей ранее. Сколько человек с начала эпидемии выздоровело от ковида или умерло от него, в сообщении управления Роспотребнадзора по Иркутской области не указано.