Умер Шарль Дюмон, композитор песен Эдит Пиаф и Барбары Стрейзанд

Шарль Дюмон стал автором или соавтора свыше 30 самых известных песен. В самом начале своей карьеры он писал песни для французских и испанских исполнителей. В 1960 году его песни «Non, je ne regrette rien» и «Mon Dieu» исполнила знаменитая певица Эдит Пиаф. За три года, до смерти певицы в 1963 году, композитор написал для нее 41 песню, а некоторые он исполнил вместе с ней.