Умер Шарль Дюмон, композитор песен Эдит Пиаф и Барбары Стрейзанд

Французский певец и композитор Шарль Дюмон, написавший песни «Non, je ne regrette rien» для Эдит Пиаф и «I've Been Here» для Барбары Стрейзанд, ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на близких артиста.
Как сообщается, Шарль Дюмон умер в своем доме из-за продолжительной болезни.
Шарль Дюмон стал автором или соавтора свыше 30 самых известных песен. В самом начале своей карьеры он писал песни для французских и испанских исполнителей. В 1960 году его песни «Non, je ne regrette rien» и «Mon Dieu» исполнила знаменитая певица Эдит Пиаф. За три года, до смерти певицы в 1963 году, композитор написал для нее 41 песню, а некоторые он исполнил вместе с ней.
Смерть Пиаф в 1963 году побудила Шарля Дюмона работать с Жаком Брелем. В 1966 году он написал писала для Барбры Стрейзанд. Она выпустила свой восьмой альбом, Je m’appelle Barbra, с Le mur на нем, спетый полностью по-французски.
В 1970-х Шарль Дюмон начал карьеру переводчика с таких песен, как «Une chanson» (1976) и «Les amours impossibles» (1978), которые получили награды.