Учения со стрельбой и эвакуацией пройдут в Черноморском районе Крыма

Глава администрации Черноморского района Александр Дудинов предупредил о запланированных антитеррористических учениях, которые пройдут на территории села Красносельское 22 ноября с 9:00 до 20:00. В ходе учений будут применяться средства имитации и холостой стрельбы.
В ходе тренировок будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу. В связи с этим дорожно-патрульная служба ограничит движение автотранспорта. Также возможно временное перекрытие движения по некоторым улицам в селе, также запланирована учебная эвакуация населения.
«Обращаюсь к населению с просьбой, соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников».