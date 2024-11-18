Учения со стрельбой и эвакуацией пройдут в Черноморском районе Крыма

В ходе тренировок будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу. В связи с этим дорожно-патрульная служба ограничит движение автотранспорта. Также возможно временное перекрытие движения по некоторым улицам в селе, также запланирована учебная эвакуация населения.