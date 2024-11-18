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Учения со стрельбой и эвакуацией пройдут в Черноморском районе Крыма

Антитеррористические учения проведут в Черноморском районе Крыма 22 ноября.

Глава администрации Черноморского района Александр Дудинов предупредил о запланированных антитеррористических учениях, которые пройдут на территории села Красносельское 22 ноября с 9:00 до 20:00. В ходе учений будут применяться средства имитации и холостой стрельбы.

В ходе тренировок будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу. В связи с этим дорожно-патрульная служба ограничит движение автотранспорта. Также возможно временное перекрытие движения по некоторым улицам в селе, также запланирована учебная эвакуация населения.

«Обращаюсь к населению с просьбой, соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников».

сказал Дудинов
учения