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Омская прокуратура помогла школьнице получить компенсацию за нападение собаки

Ребенок получил физические и моральные травмы.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура через суд обязала хозяйку собаки выплатить моральную компенсацию семье девочки, которую покусал ее питомец. Животное находилось без поводка.

В апреле 2023 года 10-летняя девочка во время прогулки по улице стала жертвой укуса домашней собаки. Животное на тот момент было без поводка. В результате инцидента школьница получила серьезные травмы.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении хозяйки собаки и потребовала с нее возмещения моральной компенсации.

Суд удовлетворил просьбу прокурора и взыскал с омички 25 тыс. рублей.