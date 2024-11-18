Омская прокуратура помогла школьнице получить компенсацию за нападение собаки

Омская прокуратура через суд обязала хозяйку собаки выплатить моральную компенсацию семье девочки, которую покусал ее питомец. Животное находилось без поводка.
В апреле 2023 года 10-летняя девочка во время прогулки по улице стала жертвой укуса домашней собаки. Животное на тот момент было без поводка. В результате инцидента школьница получила серьезные травмы.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении хозяйки собаки и потребовала с нее возмещения моральной компенсации.
Суд удовлетворил просьбу прокурора и взыскал с омички 25 тыс. рублей.