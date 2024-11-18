МИФИ присоединился к единому информпространству в сфере термоядерных исследований

МИФИ стал первым российским вузом, в котором создан центр дистанционного участия (ЦДУ) аппаратно-инфраструктурной платформы информационно-коммуникационного пространства (АИП ИКП) в сфере термоядерных исследований. АИП ИКП представляет собой уникальную информационную сеть, объединяющую важнейшие научные центры страны, занимающиеся исследованиями в сфере управляемого термояда. В каждой подключенной к единому пространству научной организации будет создан ЦДУ, который обеспечит участникам не только доступ к результатам всех научных экспериментов, но и возможность дистанционного участия в экспериментах на научных установках друг друга, в том числе, в перспективе — в экспериментах на международном термоядерном реакторе ИТЭР во Франции.