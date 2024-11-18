МИФИ присоединился к единому информпространству в сфере термоядерных исследований

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» первым из российских вузов присоединился к единой информационно-коммуникационной сети организаций, занимающихся управляемым термоядерным синтезом. Теперь ученые из ядерного университета могут дистанционно участвовать в экспериментах на научных установках организаций, подключенных к системе, сообщает корреспондент ТАСС с места события.
МИФИ стал первым российским вузом, в котором создан центр дистанционного участия (ЦДУ) аппаратно-инфраструктурной платформы информационно-коммуникационного пространства (АИП ИКП) в сфере термоядерных исследований. АИП ИКП представляет собой уникальную информационную сеть, объединяющую важнейшие научные центры страны, занимающиеся исследованиями в сфере управляемого термояда. В каждой подключенной к единому пространству научной организации будет создан ЦДУ, который обеспечит участникам не только доступ к результатам всех научных экспериментов, но и возможность дистанционного участия в экспериментах на научных установках друг друга, в том числе, в перспективе — в экспериментах на международном термоядерном реакторе ИТЭР во Франции.
Центр дистанционного участия в МИФИ стал первым ЦДУ, созданным в российском вузе. Благодаря этому центру к системе АИП ИКТ также будет подключен созданный в МИФИ учебный сферический токамак «МИФИСТ-0», на котором проводятся эксперименты по удержанию плазмы в магнитном поле. Теперь эксперименты на токамаке МИФИ смогут удаленно проводить ученые из других городов страны.