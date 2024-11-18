Из Уфы может появиться прямой рейс в Горно-Алтайск. Поручение разработать условия для открытия прямого авиасообщения с республикой Алтай дал глава Башкирии Радий Хабиров во время ВКС с правительством РБ 18 ноября.
Напомним, что сейчас в республике с официальным визитом находится делегация из республики Алтай во главе с новым главой Андреем Турчаком. Башкирия стала первым регионом, куда он прибыл с официальным визитом. Регионы договорились сотрудничать в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и медицины.