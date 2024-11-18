На новой дороге в конце Аллеи Смелых неразбериха со светофорами: путаются водители и пешеходы

В Калининграде на пересечении Аллеи Смелых и Понартской возникла неразбериха со светофорами. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.
Дорогу на Аллее Смелых только недавно отстроили заново. Но оценить организацию движения, которая путает как водителей, так и пешеходов, уже успели многие.
Всё дело в регуляторе, который установлен у самой зебры, но при этом — всего лишь в нескольких метрах от выезда с Понартской на новую дорогу. По замыслу организаторов движения, регулируется светофором только переход. Так что тем, кто уже выехал на зелёный, достаточно просто пропустить пешеходов и следовать дальше. Однако по факту и они здесь останавливаются в ожидании разрешающего сигнала. Автомобилисты закономерно полагают, что светофор у зебры — это уже новый перекрёсток, потому и делают остановку.
Чтобы избавиться от такого недопонимания, власти демонтировали светофор для водителей. Но осталась другая проблема: теперь непонятно, считать переход со светофором регулируемым для пешеходов, или уже нет.
Максимально безопасно исправить ситуацию можно, говорит глава региональной инспекции по безопасности дорожного движения Дмитрий Мельников. Например, сделать пешеходный переход в стороне от других светофоров, как, например, на площади Василевского у зебры через трамвайные пути.
«Обустроить полноценно как регулируемый пешеходный переход, с двумя светофорами по диагонали и стоп-линией», — сказал эксперт.
Аллею Смелых открыли после строительства в сентябре. В тот момент регуляторы ещё не работали, но «Клопс» нашёл и другие недостатки новой магистрали.