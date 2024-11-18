На новой дороге в конце Аллеи Смелых неразбериха со светофорами: путаются водители и пешеходы

Всё дело в регуляторе, который установлен у самой зебры, но при этом — всего лишь в нескольких метрах от выезда с Понартской на новую дорогу. По замыслу организаторов движения, регулируется светофором только переход. Так что тем, кто уже выехал на зелёный, достаточно просто пропустить пешеходов и следовать дальше. Однако по факту и они здесь останавливаются в ожидании разрешающего сигнала. Автомобилисты закономерно полагают, что светофор у зебры — это уже новый перекрёсток, потому и делают остановку.