В Ростовской области цены на бензин АИ-98 остановились

Напомним, в Ростовской области за прошедший месяц сливочное масло подорожало на 53 рубля. Самым дорогим масло оказалось в Сальске — 1032 рубля за килограмм. В Ростове этот продукт можно купить за 953 рубля, а самое дешевое масло в Волгодонске — за него просят 942 рубля.