В Ростовской области цены на бензин АИ-98 остановились. Об этом сообщили специалисты Росстата.
Согласно статистическим данным, с 6 по 11 ноября стоимость бензина АИ-98 составила 77,17 рублей за литр. А бензин марки АИ-92 подорожал на семь копеек. Его цена составила 54,15 рублей. Топливо АИ-95 выросло в цене на пять копеек — 60,51 рубль за литр.
Что касается дизельного топлива, то его стоимость подорожала больше всего — на 13 копеек. Сейчас за литр ростовчанам придется заплатить 63,71 рубль.
Напомним, в Ростовской области за прошедший месяц сливочное масло подорожало на 53 рубля. Самым дорогим масло оказалось в Сальске — 1032 рубля за килограмм. В Ростове этот продукт можно купить за 953 рубля, а самое дешевое масло в Волгодонске — за него просят 942 рубля.