FT: Rolls-Royce разрабатывает атомные микрореакторы для космоса

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Британская компания Rolls-Royce планирует создавать ядерные микрореакторы для освоения космоса и начала переговоры с потенциальными заказчиками по поводу коммерческих возможностей такой технологии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По сравнению с малыми модульными реакторами (SMR, ММР), которые вызывают растущий интерес в мире, ядерные микрореакторы имеют значительно меньшую выходную мощность, они могут быть использованы в будущем в том числе в космических миссиях. По словам руководителя новых ядерных и специальных проектов Rolls-Royce Джейка Томпсона, компания изучает возможности размещения таких реакторов также «в центрах обработки данных, отдаленных населенных пунктах и на горнодобывающих предприятиях».
Разработка технологий микрореактора началась, по его словам, три с половиной года назад совместно с Космическим агентством Великобритании с целью изучения возможностей использования ядерной энергии в освоении космоса. Rolls-Royce стремится к тому, чтобы сделать реактор «действительно маленьким, таким, чтобы его можно было загрузить в ракету и отправить в космос». Британская компания собирается создать такой реактор «к началу 2030-х годов».
Самым привлекательным для британцев стало бы, по признанию Томпсона, заключение контракта с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства в рамках программы исследования Луны «Артемида», которая потребует значительных энергетических ресурсов.
FT напоминает, что Россия и Китай в 2033—2035 годах могут разместить на Луне ядерную энергоустановку. В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году.