FT: Rolls-Royce разрабатывает атомные микрореакторы для космоса

FT напоминает, что Россия и Китай в 2033—2035 годах могут разместить на Луне ядерную энергоустановку. В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году.