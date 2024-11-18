В Сочи усилили эвакуацию припаркованных с нарушениями машин

Если водителя на месте нет, госавтоинспекторы задерживают машину, припаркованную с нарушениями. Ее направляют на специализированную стоянку. Эвакуацию выполняет «Сочиавтотранс». Уточнить информацию о перемещенном транспортном средстве автовладельцы могут в диспетчерской Центра организации дорожного движения Краснодарского края по телефону +7−939−864−40−01 или на сайте учреждения. Платная парковка есть на 32 улицах курорта. Стоимость часа — от 48 до 100 ₽ В случае неуплаты автовладельцы получат штраф — 3 тыс. руб.