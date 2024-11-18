В Сочи усилили эвакуацию припаркованных с нарушениями машин

«В поле особого внимания — маршруты общественного транспорта. Оставленные с нарушениями правил парковки машины зачастую становятся причиной заторов, мешают проехать спецавтотранспорту и в целом создают угрозу безопасному вождению», — отметил замглавы Сочи Вячеслав Бауэр.
Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники мэрии и Госавтоинспекции ежедневно проводят совместные мероприятия. Сеть платного парковочного пространства на основных улицах Сочи включает почти 2 тыс. машиномест. В выходные и праздничные дни, а также ночью оплата за пользование парковочным пространством не взимается. Также действуют льготы для отдельных категорий граждан.
Если водителя на месте нет, госавтоинспекторы задерживают машину, припаркованную с нарушениями. Ее направляют на специализированную стоянку. Эвакуацию выполняет «Сочиавтотранс». Уточнить информацию о перемещенном транспортном средстве автовладельцы могут в диспетчерской Центра организации дорожного движения Краснодарского края по телефону +7−939−864−40−01 или на сайте учреждения. Платная парковка есть на 32 улицах курорта. Стоимость часа — от 48 до 100 ₽ В случае неуплаты автовладельцы получат штраф — 3 тыс. руб.
Эвакуация транспорта, припаркованного с нарушениями ПДД, также была усилена на курорте летом, когда на спецстоянки переместили более 1 тыс. транспортных средств, в том числе мопеды и мотоциклы. Еще 1072 машин эвакуировали за октябрь, а за первую половину ноября — еще почти 400 автомобилей.