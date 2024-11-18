«Мы не общаемся, потому что нам очень тяжело!» Уроженка Минска певица Бьянка впервые призналась, почему не общается с родной матерью

Уроженка Минска Бьянка впервые призналась, почему не общается с родной матерью.
Уроженка Минска Татьяна Липницкая, которую поклонники полюбили под псевдонимом Бьянка, рассказала про очень и очень непростые отношения с родной мамой. Как выяснилось, мать и дочь фактически не общаются. Об этом Бьянка рассказала Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион», которое выходит на телеканале НТВ.
— Мы с мамой не общаемся, потому что нам очень тяжело, — призналась Бьянка.
— Не находите общий язык?
— Вообще!
— В каких вопросах?
— Во всех. То есть что бы я не делала, как бы я красиво не выступала, какую бы песню красивую не написала, каких бы успехов не добивалась — ей вечно все не так. Я у нее самая плохая!
— А почему, вот как ты думаешь? Ты добилась успеха, ты должны быть маминой гордостью…, — только и смогла сказать ошарашенная Лера Кудрявцева.
Лера Кудрявцева была расстроена, узнав о непростых отношениях матери и дочери. Фото: скриншот эфира телеканала НТВ.
— Конечно. Я тоже так считаю. Может быть, она все это видит как-то по-другому. Мне плевать, если честно, как она это видит, — констатировала Бьянка. — Мне кажется, что мать должна воспринимать своего ребенка таким, какой он есть, без всяких вот этих вот: «Зачем ты надела это платье?! Оно тебе толстит!..».
Лера Кудрявцева в ответ посетовала, что, мол, он любит иногда воспользоваться крепким словцом.
— Меня мама тоже постоянно ругает, за то, что я иногда курю и матерюсь. Но я ей каждый раз говорю: «Мамулечка, все, я исправляюсь, не буду!» А у тебя как?
— Я тоже люблю ругнуться, прям очень люблю. А она говорит: «Это пошло! Ты же девушка, зачем ты так делаешь?!»- процитировала родительницу Бьянка.
Общение с мамой артистка свела в минимуму. Фото: скриншот эфира телеканала НТВ.
— Моя мама тоже так говорит. Я ей отвечаю: «Мамуль. Прости, ну вот так срывается». То есть я всегда говорю, что мама права, — отреагировала Лера.
— Нет. Я говорю, что мама — я ругаюсь. Ты должна это принять, — четко сказала Бьянка.
— Когда в последний раз общалась с мамой?
— Она меня поздравила с днем рождения, 17 сентября.
— Ну, а ты ей позвонила как-то? Или…
— Нет. Я сказала: «Спасибо большое». Написала точнее. И — все, — констатировала певица.
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