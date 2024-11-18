«Мы не общаемся, потому что нам очень тяжело!» Уроженка Минска певица Бьянка впервые призналась, почему не общается с родной матерью

— Конечно. Я тоже так считаю. Может быть, она все это видит как-то по-другому. Мне плевать, если честно, как она это видит, — констатировала Бьянка. — Мне кажется, что мать должна воспринимать своего ребенка таким, какой он есть, без всяких вот этих вот: «Зачем ты надела это платье?! Оно тебе толстит!..».