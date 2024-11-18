Визит-центр «Бригантина» открылся в Байкальске

В Байкальске открыли визит-центр «Бригантина». Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, специалисты расскажут туристам и жителям об интересных маршрутах, местах, мероприятиях, а также полезных услугах. Помимо этого представители центра помогут увеличить туристический поток.
представители центра хотят увеличить турпоток. Пресс-служба правительства Иркутской области.
— Новый визит-центр позволит гостям города узнать больше о местных достопримечательностях и интересных локациях, обменяться опытом путешествий по Иркутской области. Такие центры служат катализаторами развития туристической отрасли региона и способствуют формированию положительного имиджа Иркутской области, — отметила руководитель регионального агентства по туризму Евгения Найденова на открытии.
Центр создали на базе городской библиотеки. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Центр создали на базе городской библиотеки, находится он на улице Речной. На открытии гости увидели выставку картин местных художников и сувениры, также состоялся показ фильма о местных достопримечательностях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что многодетные семьи могут бесплатно ходить в государственные музеи Иркутской области.