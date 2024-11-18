Визит-центр «Бригантина» открылся в Байкальске

В Байкальске открыли визит-центр «Бригантина». Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, специалисты расскажут туристам и жителям об интересных маршрутах, местах, мероприятиях, а также полезных услугах. Помимо этого представители центра помогут увеличить туристический поток.