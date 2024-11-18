Микробиолог Алексеев в Уфе рассказал о способах избежать скрытого голода

Микробиолог Дмитрий Алексеев выступил на уфимском форуме и рассказал жителям Башкирии, как распознать скрытый голод, а также как с ним бороться. По словам специалиста, все уходит к корнями к дефициту витаминов и минералов. Человек может питься обильно и много, однако потреблять недостаточно полезных веществ.