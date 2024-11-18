Микробиолог Алексеев в Уфе рассказал о способах избежать скрытого голода

Микробиолог Дмитрий Алексеев выступил на уфимском форуме и рассказал жителям Башкирии, как распознать скрытый голод, а также как с ним бороться. По словам специалиста, все уходит к корнями к дефициту витаминов и минералов. Человек может питься обильно и много, однако потреблять недостаточно полезных веществ.
На скрытый голод сигнализирует общее ухудшение состояния. Для борьбы с ним необходимо в первую очередь пересмотреть рацион и составить меню, которое богато микроэлементами. Например, добавлять в еду йодированную соль и есть хлеб из цельнозерновой муки.
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