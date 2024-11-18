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Во вторник в Калининграде ожидают первый мокрый снег

По прогнозам, он не пролежит долго и сменится дождем.

Сейчас в Трентоне: +14° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Аргументы и факты

Во вторник вечером, около 17−18:00, в Калининграде и области начнётся первый мокрый снег при прохождении теплого фронта циклона «Китерия».

Такими данными поделились специалисты в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Осадки будут довольно интенсивными при слабой плюсовой температуре (0…+2°С), и уже к ночи перейдут в дождь, поэтому рассчитывать можно лишь на символический покров на поверхности (0−2 см), который вряд ли продержится дольше пары часов. А вот на вторую половину недели шансы на временный снежный покров по области куда более высокие», — рассказали метеорологи.