Во вторник в Калининграде ожидают первый мокрый снег

«Осадки будут довольно интенсивными при слабой плюсовой температуре (0…+2°С), и уже к ночи перейдут в дождь, поэтому рассчитывать можно лишь на символический покров на поверхности (0−2 см), который вряд ли продержится дольше пары часов. А вот на вторую половину недели шансы на временный снежный покров по области куда более высокие», — рассказали метеорологи.