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Синоптики ростовского Гидрометцентра предупредили об аномальном потеплении

В Ростовской области синоптики обещают до +16.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области синоптики предупредили жителей об аномальном потеплении под конец ноября. Прогноз опубликовали специалисты ростовского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, уже с начала недели температура будет постепенно расти. Пик придется на среду и четверг. В эти дни столбики термометров в Ростове-на-Дону покажут +10…+16 градусов. По Ростовской области в среднем эти показатели составят +12.

Самым теплым днем станет четверг, 21 ноября. В среднем по региону столбики термометров достигнут +16 градусов. После этого тепло будет постепенно уходить. Во многих районах ожидается пасмурная погода, возможны небольшие осадки.

Водителей Ростовской области также предупредили о заморозках на дорогах. В выходные дни в нескольких регионах ожидается до −6 градусов. О правилах безопасности не стоит забывать и пешеходам.