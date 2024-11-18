Синоптики ростовского Гидрометцентра предупредили об аномальном потеплении

В Ростовской области синоптики предупредили жителей об аномальном потеплении под конец ноября. Прогноз опубликовали специалисты ростовского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, уже с начала недели температура будет постепенно расти. Пик придется на среду и четверг. В эти дни столбики термометров в Ростове-на-Дону покажут +10…+16 градусов. По Ростовской области в среднем эти показатели составят +12.
Самым теплым днем станет четверг, 21 ноября. В среднем по региону столбики термометров достигнут +16 градусов. После этого тепло будет постепенно уходить. Во многих районах ожидается пасмурная погода, возможны небольшие осадки.
Водителей Ростовской области также предупредили о заморозках на дорогах. В выходные дни в нескольких регионах ожидается до −6 градусов. О правилах безопасности не стоит забывать и пешеходам.