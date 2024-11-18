Открыт феномен, усиливающий прогрев Арктики во время зимы

Усиление этого излучения на 9% в 2005—2022 годах, как показывают расчеты, сопровождалось ростом зимних температур воздуха и поверхности грунта в Арктике примерно на 5 градусов Цельсия по сравнению с предыдущими десятилетиями. Как предполагают ученые, это потепление можно объяснить тем, что в атмосфере Арктики стало больше водяного пара, который может переноситься в этот регион из более теплых широт с воздушными массами.