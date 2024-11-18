Открыт феномен, усиливающий прогрев Арктики во время зимы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России обнаружили, что зимние температуры в Арктике начали с 2005 года повышаться на несколько градусов Цельсия при ясном небе в результате прогрева поверхности длинноволновой радиацией, которая возникает при высокой концентрации пара в арктическом воздухе. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Это исследование вносит существенный вклад в понимание современных климатических изменений в Арктике, что очень важно для социально-экономического развития региона и планирования мер по адаптации к изменению климата. Полученные результаты будут использованы при оценке влияния атмосферных потоков тепла и влаги на климатические обратные связи в Арктике», — пояснил научный сотрудник Нансен-Центра (Санкт-Петербург) Михаил Латонин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Латонин и его коллега Анна Демченко совершили это открытие при изучении того, как менялись температуры поверхности и приповерхностные температуры воздуха, а также тепловой баланс Заполярья в промежутке между 1959 и 2022 годами. Для этого ученые проанализировали данные спутниковых, самолетных и наземных наблюдений за переменами погоды и климата в Арктике, которые были объединены и систематизированы в рамках климатической базы данных ERA5.
В процессе этого анализа исследователи обнаружили резкий скачок температуры зимой 2005 года, который произошел преимущественно над районами Северного Ледовитого океана и арктических морей России. Это потепление, как отмечают исследователи, сопровождалось установлением ясной погоды и повышением в силе так называемого длинноволнового излучения, которое вырабатывается молекулами воды в атмосфере Земли, поглощающими солнечный свет и тепло.
Усиление этого излучения на 9% в 2005—2022 годах, как показывают расчеты, сопровождалось ростом зимних температур воздуха и поверхности грунта в Арктике примерно на 5 градусов Цельсия по сравнению с предыдущими десятилетиями. Как предполагают ученые, это потепление можно объяснить тем, что в атмосфере Арктики стало больше водяного пара, который может переноситься в этот регион из более теплых широт с воздушными массами.
Что интересно, усиление этого длинноволнового излучения в большей степени затронуло северные регионы Восточного полушария, тогда как в Западном полушарии эти потоки тепла направлены не в сторону Арктики, а в обратном направлении. Это оказывает отепляющий эффект на Восточное полушарие Арктики и охлаждающий — на ее Западное полушарие, что необходимо учитывать при прогнозировании того, как будет меняться климат Заполярья в ближайшие годы, подытожили ученые.