В Петербурге продолжают строительство метро «Каменка»

Об этом сообщили в telegram-канале «СПб Строительный | Stroitenui».
Сейчас идет выравнивание грунта до необходимого уровня. Это делается для дальнейшего формирования бетонных оснований, чтобы работала вся техника и прочее устройство метрополитена.
В Петербурге активно строят станцию метро «Каменка».
Об этом сообщили в telegram-канале «СПб Строительный | Stroitenui».
Сейчас идет выравнивание грунта до необходимого уровня. Это делается для дальнейшего формирования бетонных оснований, чтобы работала вся техника и прочее устройство метрополитена.