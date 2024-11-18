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В Петербурге продолжают строительство метро «Каменка»

В Петербурге активно строят станцию метро «Каменка».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в telegram-канале «СПб Строительный | Stroitenui».

Сейчас идет выравнивание грунта до необходимого уровня. Это делается для дальнейшего формирования бетонных оснований, чтобы работала вся техника и прочее устройство метрополитена.

метро