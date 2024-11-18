Школы и детсады Крыма закрывают на карантин из-за ОРВИ

В связи с увеличением числа случаев заболевания ОРВИ в Крыму и Севастополе начали закрывать классы в школах и группы в детских садах. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора.
По данным еженедельной статистики, с 11 по 17 ноября на полуострове было зафиксировано увеличение количества случаев ОРВИ на 10,6%. Всего зарегистрировано 7 888 заболевших.
В Севастополе за этот период заболело 2459 человек. Это на 12,5% больше, чем на прошлой неделе.
«На последней отчетной неделе применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах и классах. Так в 19 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 25 групп, в 6 школах закрыты 9 классов», — сообщили в управлении.
Отмечается, что заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове вызвана циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.