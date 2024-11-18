Лукашенко сказал о свободе передвижение через границу Беларуси и России

Белорусский лидер на примере своей малой родины отметил, как тесно общаются между собой жители Беларуси и соседней Смоленской области. Он сказал, что россияне часто приезжают в Беларусь за покупками, а еще затем, чтобы окунуться в Трофимовой кринице, которую когда-то обустроил еще дед Александра Лукашенко.