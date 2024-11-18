Лукашенко сказал о свободе передвижение через границу Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за обеспечение свободы передвижения через границу Беларуси и России, сообщает пресс-служба президента.
Белорусский лидер на примере своей малой родины отметил, как тесно общаются между собой жители Беларуси и соседней Смоленской области. Он сказал, что россияне часто приезжают в Беларусь за покупками, а еще затем, чтобы окунуться в Трофимовой кринице, которую когда-то обустроил еще дед Александра Лукашенко.
— Целая очередь. Откуда? Со Смоленской области. Даже больше, чем белорусов. Я всегда этому рад, — указал он.
Также Лукашенко сказал, что Орша и Смоленск были неразделимыми землями, всегда дружили и сотрудничали.
— В спорте, в футбол играли, постоянно команды у нас были — деревня с деревней, случалось. Поэтому для меня ваш регион очень близок и знаком, — вспомнил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.
При этом белорусский президент заметил, что необходимо обеспечить свободу передвижения людям, чтобы все было нормально. Лукашенко рассказал, что, когда ему докладывают, что на границе со Смоленской областью проверяют и задерживают, ему «плохо становится».
— Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы, — уверен белорусский президент.
При этом Лукашенко подчеркнут, что в Беларуси не препятствуют тесному общению и поездкам граждан двух стран, и считают, что люди могут ехать, куда они хотят, — в Смоленскую область.
— И, наоборот, мы даже не знаем, кто приезжает со Смоленской области. Поэтому нам тормозить в этом плане людей ни в коем случае не надо. Это очень важно, — резюмировал белорусский президент.
Также Александр Лукашенко заявил, что Путин не предлагал Беларуси и России быть одним государством: «Надо, чтобы мы были едины».
Еще Лукашенко рассказал о договоренностях с Путиным по Брянской, Смоленской и Псковской областям.
Тем временем в правительстве объяснили меньшей урожай картофеля в Беларуси в 2024 году: «Его столько не нужно».