В Омской крепости начинают строить горки

Омскую крепость готовят к Новому году. Именно здесь, напомним, будет стоять главная городская ёлка, а кроме неё — сложная горка с 25-метровым скатом.
Сегодня, 18 ноября, мэр Сергей Шелест рассказал, что строители начнут наносить разметку будущих горок уже на этой неделе.
«Ледовым зодчим предстоит смонтировать на территории исторического парка несколько композиций, в том числе достаточно сложную гору с 25-метровым скатом, фотозонами и световыми элементами. Визуально этот объект будет напоминать очертания первой омской крепости», — сообщил глава города.
Работами по созданию ледового городка, как и в прошлые годы, будут заниматься рабочие подрядчика, компании «Ландшафт-Омск».