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В Омской крепости начинают строить горки

На этой неделе рабочие нанесут разметку.

Источник: соцсети

Омскую крепость готовят к Новому году. Именно здесь, напомним, будет стоять главная городская ёлка, а кроме неё — сложная горка с 25-метровым скатом.

Сегодня, 18 ноября, мэр Сергей Шелест рассказал, что строители начнут наносить разметку будущих горок уже на этой неделе.

«Ледовым зодчим предстоит смонтировать на территории исторического парка несколько композиций, в том числе достаточно сложную гору с 25-метровым скатом, фотозонами и световыми элементами. Визуально этот объект будет напоминать очертания первой омской крепости», — сообщил глава города.

Работами по созданию ледового городка, как и в прошлые годы, будут заниматься рабочие подрядчика, компании «Ландшафт-Омск».