В Ростове-на-Дону водителям запретили остановку в Крепостном переулке

В Ростове-на-Дону водителей предупредили о новых ограничениях на дорогах. Об этом сообщили в департаменте транспорта и автомобильных дорог донской столицы.
Согласно опубликованной информации, ограничения вступили в силу с 16 ноября. Причиной стало изменение организации дорожного движения для увеличения пропускной способности. Так, автомобилистам нельзя больше останавливаться в переулке Крепостном с западной стороны, на участке от строения № 87 до улицы Пушкинской. Этот запрет будет действовать круглосуточно до лета следующего года.
Водителям стоит заранее продумать место для парковки своих автомобилей.