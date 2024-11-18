В Ростове-на-Дону водителям запретили остановку в Крепостном переулке

Согласно опубликованной информации, ограничения вступили в силу с 16 ноября. Причиной стало изменение организации дорожного движения для увеличения пропускной способности. Так, автомобилистам нельзя больше останавливаться в переулке Крепостном с западной стороны, на участке от строения № 87 до улицы Пушкинской. Этот запрет будет действовать круглосуточно до лета следующего года.