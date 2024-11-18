Омичи пытались вывезти за рубеж валюты на 60 млн рублей

За это время омичи пытались незаконно вывезти зарубеж валюты на 60 млн рублей. По данным фактам возбуждено 17 уголовных дел. Еще 12 дел связано с незаконным образованием юридических лиц.
Также омичи пытались вывезти заграницу контрабанду: сильнодействующие вещества и товар, отнесенный к стратегически важным ресурсам.
«Из 6 возбужденных уголовных дел по контрабанде сильнодействующих веществ одно уже рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора», — отметил заместитель начальника Омской таможни Валерий Расколов.
В целом за истекший период омские таможенники завели 36 уголовных и 1225 административных дел. В пользу государства с нарушителей было взыскано 42 млн рублей.