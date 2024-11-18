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Омичи пытались вывезти за рубеж валюты на 60 млн рублей

Омская таможня подвела итоги работы за 10 месяцев 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

За это время омичи пытались незаконно вывезти зарубеж валюты на 60 млн рублей. По данным фактам возбуждено 17 уголовных дел. Еще 12 дел связано с незаконным образованием юридических лиц.

Также омичи пытались вывезти заграницу контрабанду: сильнодействующие вещества и товар, отнесенный к стратегически важным ресурсам.

«Из 6 возбужденных уголовных дел по контрабанде сильнодействующих веществ одно уже рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора», — отметил заместитель начальника Омской таможни Валерий Расколов.

В целом за истекший период омские таможенники завели 36 уголовных и 1225 административных дел. В пользу государства с нарушителей было взыскано 42 млн рублей.

таможня