Умер французский композитор Шарль Дюмон, работавший с Эдит Пиаф

Стало известно о кончине композитора Шарля Дюмона, написавшего такие песни, как I've Been Here и Non, je ne regrette rien. Ему было 96 лет. Конкретная причина смерти неизвестна, но сообщается, что музыкант умер дома в кругу семьи.
Изначально Дюмон получил образование трубача, напоминает Le Monde. Музыкант добился известности в роли композитора после того, как убедил Эдит Пиаф исполнить написанную им композицию Non, je ne regrette rien. Примечательно, что до этого французская певица отказывала ему несколько раз. Успех песни положил начало плодотворному сотрудничеству: впоследствии композитор написал для Пиаф еще 30 песен.
Помимо французской дивы, Дюмон писал для Барбры Стрейзанд. В последний раз он выходил на сцену в 2019 году.
Также в этом месяце скончался продюсер Куинси Джонс, работавший с Майклом Джексоном, Фрэнком Синатрой и другими музыкантами.