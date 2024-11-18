Умер французский композитор Шарль Дюмон, работавший с Эдит Пиаф

Изначально Дюмон получил образование трубача, напоминает Le Monde. Музыкант добился известности в роли композитора после того, как убедил Эдит Пиаф исполнить написанную им композицию Non, je ne regrette rien. Примечательно, что до этого французская певица отказывала ему несколько раз. Успех песни положил начало плодотворному сотрудничеству: впоследствии композитор написал для Пиаф еще 30 песен.