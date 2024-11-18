Казанский метрополитен признали одним из наиболее безопасных в стране

Благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова в прошлом году все станции городского метрополитена были оснащены сертифицированными средствами досмотра, что позволило значительно повысить антитеррористическую защищенность. Это самое современное оборудование, полностью соответствующее строгим требованиям обеспечения безопасности, сообщили в МУП «Метроэлектроранс».