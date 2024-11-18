Казанский метрополитен признали одним из наиболее безопасных в стране

Казанский метрополитен занял первое место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры, реализовавший требования безопасности». Награждение лауреатов национальной премии «Транспортная безопасность России — 2024» состоялось в Москве в ходе научно-практической конференции, в которой приняли участие казанские специалисты.
Инспектор МУП «Метроэлектротранс» Надежда Герасимова стала лауреатом в номинации «За личный вклад в реализацию системы мер в области обеспечения транспортной безопасности». Награды также были вручены начальнику отдела ТБ Сергею Коровину.
Организаторы мероприятия — Ассоциация «Транспортная безопасность» совместно с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта при поддержке Минтранса России — дали высокую оценку казанскому предприятию.
Благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова в прошлом году все станции городского метрополитена были оснащены сертифицированными средствами досмотра, что позволило значительно повысить антитеррористическую защищенность. Это самое современное оборудование, полностью соответствующее строгим требованиям обеспечения безопасности, сообщили в МУП «Метроэлектроранс».