«Придется применить гипноз»: Союзу журналистов Петербурга угрожают из-за за «травли» Кашпировского

На днях 85-летний Анатолий Кашпировский, который в 90-х получил громкую славу мага и экстрасенса, провел в Петербурге творческую встречу. Однако мероприятие не обошлось без скандала — из Дома культуры имени Шелгунова выдворили корреспондентку одного из городских телеканалов, которая пришла туда снимать сюжет-расследование. Начиналось все мирно — женщина поднялась на сцену, задала волнующий вопрос и вернулась на место. Но заприметивший съемку Кашпировский приказал охране вывести сотрудников СМИ из зала. Разъяренные фанаты поддержали решение своего кумира.
Разумеется, пройти мимо ситуации не смог петербургский Союз журналистов. Его руководитель Дмитрий Шерих обратился в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Он попросил начальника Главка Романа Плугина привлечь к ответственности тех, кто нарушил права журналистов во время выступления Кашпировского 15 ноября. Шерих добавил, что подтверждения агрессивного по отношению к сотрудникам телеканала поведения есть. Информация опубликована РЕН-ТВ, «Известиями», «Российской газетой» и другими. Она дает основание полагать, что в действиях неустановленных лиц имеются признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.
— Прошу Вас принять все необходимые меры по расследованию данного инцидента. Надеюсь, правонарушители будут установлены и привлечены к ответственности в порядке, предусмотренном законом, — написал в обращении Шерих.
Происшествие привлекло внимание не только полиции, но и духовного центра «Ашрам света», который действует под руководством некоего доктора Мамаева из Нью-Йорка. От имени этого человека Шерих получил угрожающее сообщение во «ВКонтакте». Справедливую борьбу за права журналистов неизвестный назвал «травлей» Кашпировского и настоятельно рекомендовал Шериху прекратить ее. В противном случае Мамаев пообещал два варианта развития событий.
— Во-первых, нам с вами придется встретиться в суде, где вы получите иск на 50 миллионов рублей. Во-вторых, Анатолию Михайловичу придется скорректировать ваше недостойное поведение дистанционным, программным, психологическим (гипнотическим) путем. Не думаю, что вам это понравится. Поверьте мне на слово, — говорится в сообщении.
Надо сказать, что за некоторое время до так называемой творческой встречи депутаты Законодательного собрания Петербурга пытались ее предотвратить. Так, например, планы Кашпировского раскритиковал Александр Малькевич.
— Если честно, я просто в шоке от того, что подобные мероприятия в принципе проходят, а еще в культурной столице России. И это не просто странно, это опасно для доверчивых людей: наших пожилых граждан и тех, кто ищет помощи в тяжелых ситуациях.
Тогда парламентарий направил обращение в Общественную палату Петербурга. Он попросил оценить этичность проведения мероприятия. Еще один документ от Малькевича получил директор того самого ДК имени Шелгунова. В нем он призвал расторгнуть договор аренды концертного зала.
По информации СЖР Петербурга, подобное сообщение Мамаев отправил Малькевичу. Ему угрожают иском на 100 миллионов рублей.