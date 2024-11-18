Хабиров поручил мэру Уфы начать монтаж новогодней иллюминации

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву приступить к установке и подключению новогодней иллюминации в городе на оперативном совещании в правительстве республики 18 ноября.
«Москва уже начала строить украшения к новому году и праздничные иллюминации у многих объектов есть. Мне кажется, надо вам тоже начать эту работу».
Мавлиев же в свою очередь прокомментировал, что к украшению города приступили.
Конкретные сроки выполнения работ пока не уточняются.
Отметим, что первую живую елку уже установили около парка в Затоне.