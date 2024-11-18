Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров поручил мэру Уфы начать монтаж новогодней иллюминации

Глава Башкирии сравнил Уфу с Москвой.

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву приступить к установке и подключению новогодней иллюминации в городе на оперативном совещании в правительстве республики 18 ноября.

«Москва уже начала строить украшения к новому году и праздничные иллюминации у многих объектов есть. Мне кажется, надо вам тоже начать эту работу».

сообщает глава региона

Мавлиев же в свою очередь прокомментировал, что к украшению города приступили.

Конкретные сроки выполнения работ пока не уточняются.

Отметим, что первую живую елку уже установили около парка в Затоне.