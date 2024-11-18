Губернатор Иркутской области посетил сибиряков в зоне СВО

Глава Иркутской области Игорь Кобзев побывал на территории новых регионов России, в том числе и в зоне проведения СВО. Там он встретился с бойцами из Иркутской области, служащими в 85-й бригаде ВС РФ.
Губернатор передал военнослужащим оборудование, закупленное на средства, собранные на благотворительном концерте «Сибирское братство. Своих не бросаем!». Мероприятие проходило в Иркутске в День народного единства и тогда удалось собрать 3 миллиона рублей. Кроме того, Игорь Кобзев обсудил дальнейшую необходимую помощь и передал каждому памятные часы.
— Для меня крайне важно такое живое общение, когда можно взглянуть в глаза, открыто поговорить обо всем, что беспокоит, искренне пожать нашим отважным мужчинам руку. Пожелал ребятам вернуться к своим близким живыми, здоровыми и с победой. Мы всех их очень ждем и верим в них, — рассказал Игорь Кобзев.
Кроме того, во время поездки Игорь Кобзев посетил Единый федеральный склад гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ, который расположен в Ростове-на-Дону. Там он познакомился с волонтерами, работающими на приеме и погрузке поступающей помощи, посмотрел, как построена работа склада, созданного еще в 2022 году.