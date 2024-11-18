Губернатор Иркутской области посетил сибиряков в зоне СВО

— Для меня крайне важно такое живое общение, когда можно взглянуть в глаза, открыто поговорить обо всем, что беспокоит, искренне пожать нашим отважным мужчинам руку. Пожелал ребятам вернуться к своим близким живыми, здоровыми и с победой. Мы всех их очень ждем и верим в них, — рассказал Игорь Кобзев.