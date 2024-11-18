Шторм века в Крыму в ноябре 2024 — есть ли угроза

«При этом очевидно, характер погоды меняется — все это индикаторы глобального потепления. Возможно, это связанно с атлантическим течением, которое известно нам как Гольфстрим. В целом мы сейчас находимся как раз в процессе этих перемен и какими именно они будут, пока сказать сложно — может сработать множество факторов. Но то, что шквальные осадки будут в Крыму происходить чаще — это точно и это повлияет на жизнь населения и хозяйственную деятельность».