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Шторм века в Крыму в ноябре 2024 — есть ли угроза

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым, Галина Овсянникова. Самые сильные штормы в истории Крыма обычно происходят в ноябре, однако сейчас невозможно спрогнозировать, станут ли они привычным ноябрьским явлением для региона, несмотря на меняющийся климат. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев.

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Источник: РИА "Новости"

К финалу недели в Крыму ожидается погодный армагеддон. Полуостров накроют ливневые дожди, переходящие в залпы снега. Ожидается штормовой ветер и четырехметровые волны — такой прогноз ранее давал ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Вместе с тем, прогноз крымского гидрометцентра более сдержанный — усиление ветра и сильные ливни являются нормой для осеннего сезона.

Шторм обрушится на запад Крыма.

«Холодный фронт действительно идет, в первую очередь это коснется западного Крыма. Есть вероятность, что непогода затронет восточное побережье, меньше — Южный берег Крыма. Ветер ожидается до 20 м/с. Это уже шторм, но вряд ли он способен поднять четырех-, пятиметровые волны», — считает Вахрушев.

По его данным, пик непогоды придется на четверг, примерно со второй полвины дня. Продлится опасная погода до субботы, и в целом на полуострове похолодает, поскольку на юг России движется холодный фронт.

«Но каких-то страшных катаклизмов, ураганного ветра, который бы сносил крыши домов, массово ломал деревья, не ожидается. Хотя все зависит от того, как он будет развиваться. Самые точные прогнозы даются за два дня», — заметил ученый.

Погодные удары в ноябре.

Является ли это систематическим изменением, пока сказать трудно, продолжает профессор. Хотя сильные штормы случались в Крыму именно в ноябре — в том числе и знаменитая балаклавская буря 1854 года, нанесшая значительный урон английскому военному флоту во время Крымской войны — пока статистической выборки не достаточно, чтобы говорить о том, что разрушительная погода в ноябре будет происходить чаще.

«При этом очевидно, характер погоды меняется — все это индикаторы глобального потепления. Возможно, это связанно с атлантическим течением, которое известно нам как Гольфстрим. В целом мы сейчас находимся как раз в процессе этих перемен и какими именно они будут, пока сказать сложно — может сработать множество факторов. Но то, что шквальные осадки будут в Крыму происходить чаще — это точно и это повлияет на жизнь населения и хозяйственную деятельность».

убежден ученый

Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму, заявлял ранее Вахрушев. В Крыму в этом случае на несколько градусов повысится среднегодовая температура, отметил ученый, что может привести к самым разным последствиям.