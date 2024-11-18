Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области большегрузам ограничат проезд по Жигулевской ГЭС

В Самарской области решили разгрузить дорогу у Жигулевской ГЭС от большегрузного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области введут ограничение для проезда большегрузов по дороге в районе Жигулевской ГЭС. Власти заявили, что определили причины возникновения там заторов. Об этом сообщили в ходе совещания регионального правительства.

Так, решено ограничить движение грузового транспорта с 06:00 до 22:00. Дата, с которой начнет действовать ограничение, будет принята позже. Решение уже согласовано с ГИБДД и ФКУ «Поволжуправтодор».

Ситуацию с заторами у Жигулевской ГЭС прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отметил, что новая трасса «Обход Тольятти» не сильно помогла решить проблему.

«С одной стороны, у нас построена объездная дорога — пустая и должного трафика там нет, а с другой — мы разрушает плотину Жигулевской ГЭС большим количеством коммерческого большегрузного транспорта, который в состоянии позволить себе ехать по объездной дороге, но не делает этого», — сказал глава региона.

Напомним, всего с момента запуска по «Обходу Тольятти» проехал почти 1 миллион автомобилей.