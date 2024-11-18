В Самарской области большегрузам ограничат проезд по Жигулевской ГЭС

В Самарской области введут ограничение для проезда большегрузов по дороге в районе Жигулевской ГЭС. Власти заявили, что определили причины возникновения там заторов. Об этом сообщили в ходе совещания регионального правительства.
Так, решено ограничить движение грузового транспорта с 06:00 до 22:00. Дата, с которой начнет действовать ограничение, будет принята позже. Решение уже согласовано с ГИБДД и ФКУ «Поволжуправтодор».
Ситуацию с заторами у Жигулевской ГЭС прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отметил, что новая трасса «Обход Тольятти» не сильно помогла решить проблему.
«С одной стороны, у нас построена объездная дорога — пустая и должного трафика там нет, а с другой — мы разрушает плотину Жигулевской ГЭС большим количеством коммерческого большегрузного транспорта, который в состоянии позволить себе ехать по объездной дороге, но не делает этого», — сказал глава региона.
Напомним, всего с момента запуска по «Обходу Тольятти» проехал почти 1 миллион автомобилей.