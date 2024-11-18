В Самарской области большегрузам ограничат проезд по Жигулевской ГЭС

«С одной стороны, у нас построена объездная дорога — пустая и должного трафика там нет, а с другой — мы разрушает плотину Жигулевской ГЭС большим количеством коммерческого большегрузного транспорта, который в состоянии позволить себе ехать по объездной дороге, но не делает этого», — сказал глава региона.