В Уфе закрытие Шакшинского моста продлят до конца месяца. Ранее сообщалось, что работы будут завершены к 24 ноября.
В Минтрансе Башкирии сообщили, что с 22 по 29 ноября «в связи с полным перекрытием автомобильного движения через реку Уфу» будут введены еще три пригородных поезда: один утренний (Дема — Иглино) и два вечерних (Дема — Шакша и Шакша — Дема). Также будет продлен по будням маршрут «Уфа — Раевка» — теперь он будет курсировать по маршруту «Иглино — Раевка».
«Таким образом, в черте Уфимской городской агломерации будет курсировать 55 пригородных поездов, из них 37 поездов по всему маршруту следования Дёма — Шакша», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что ранее сообщалось, что Шакшинский мост полностью будет закрыт с 20 октября по 20 ноября, но потом дату перекрытия движения передвинули на три дня вперед. Мост должны были открыть 25 ноября. Полное перекрытие необходимо для того, чтобы при проведении строительно-монтажных работ исключить колебания мостовых конструкций.