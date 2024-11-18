В Уфе закрытие Шакшинского моста продлят до конца месяца

В Минтрансе Башкирии сообщили, что с 22 по 29 ноября «в связи с полным перекрытием автомобильного движения через реку Уфу» будут введены еще три пригородных поезда: один утренний (Дема — Иглино) и два вечерних (Дема — Шакша и Шакша — Дема). Также будет продлен по будням маршрут «Уфа — Раевка» — теперь он будет курсировать по маршруту «Иглино — Раевка».