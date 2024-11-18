Награду для волонтеров СВО учредили в Иркутской области

— Жители Иркутской области, общественные и другие организации с первых дней проведения СВО активно включились в работу по оказанию помощи бойцам. Люди искренне хотят помочь участникам спецоперации, поддержать их. Поэтому считаю правильным отметить и заслуги тех, кто в тылу не остается равнодушным и по мере своих сил делает все возможное для победы, — сказал губернатор Игорь Кобзев.