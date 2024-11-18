Награду для волонтеров СВО учредили в Иркутской области

В Приангарье учредили почетный знак общественного поощрения «За поддержку участников СВО». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, необходимый указ уже подписали, он вступит в силу с 1 января 2025.
— Жители Иркутской области, общественные и другие организации с первых дней проведения СВО активно включились в работу по оказанию помощи бойцам. Люди искренне хотят помочь участникам спецоперации, поддержать их. Поэтому считаю правильным отметить и заслуги тех, кто в тылу не остается равнодушным и по мере своих сил делает все возможное для победы, — сказал губернатор Игорь Кобзев.
Так почетный знак получат те, кто занимается общественной деятельностью, направленной на поддержку бойцов. По планам, ежегодно награду будет получать не более 500 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что программу соцподдержки ветеранов боевых действий утвердили в Иркутской области.