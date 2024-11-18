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В Новосибирске рассказали о смертельной опасности пневмонии

Вспышками пневмонии запомнится осень-2024 россиянам.

Гериатр Надежда Рунихина, профессор кафедры болезней старения факультета дополнительного образования Пироговского Университета, отметила, что старшее поколение наиболее уязвимо к пневмонии.

«Пневмония у пожилых и стариков имеет серьезные последствия из-за риска осложнений и высокой смертности, — заметила врач. — Из-за ослабленного иммунитета заболеваемость среди старшего поколения в 3−5 раз выше, чем у молодых».

Часто пневмония появляется как вторичная бактериальная инфекция после вирусов, таких как ковид или грипп, и может иметь тяжелые последствия.

«Пожилые пациенты часто имеют множественные болезни, — объяснила Надежда Рунихина. — Риск осложнений у таких пациентов возрастает в 19 раз по сравнению с людьми без сопутствующих заболеваний».

Вспышка пневмонии была зарегистрирована осенью 2024 года в России, в том числе и Новосибирске.

здоровье