В Новосибирске рассказали о смертельной опасности пневмонии

Гериатр Надежда Рунихина, профессор кафедры болезней старения факультета дополнительного образования Пироговского Университета, отметила, что старшее поколение наиболее уязвимо к пневмонии.
«Пневмония у пожилых и стариков имеет серьезные последствия из-за риска осложнений и высокой смертности, — заметила врач. — Из-за ослабленного иммунитета заболеваемость среди старшего поколения в 3−5 раз выше, чем у молодых».
Часто пневмония появляется как вторичная бактериальная инфекция после вирусов, таких как ковид или грипп, и может иметь тяжелые последствия.
«Пожилые пациенты часто имеют множественные болезни, — объяснила Надежда Рунихина. — Риск осложнений у таких пациентов возрастает в 19 раз по сравнению с людьми без сопутствующих заболеваний».
Вспышка пневмонии была зарегистрирована осенью 2024 года в России, в том числе и Новосибирске.