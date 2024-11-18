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Зимой из Башкирии можно улететь в города 11 стран

В новом зимнем расписании аэропорта Уфы страны СНГ и традиционные курорты.

Источник: istockphoto.com

Зимой из Башкирии можно улететь в города 11 стран. В новом зимнем расписании аэропорта Уфы страны СНГ и традиционные курорты.

Как сообщили в Роспотребнадзоре РБ, жители республики смогут улететь в города 11 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Египта, Казахстана, ОАЭ, Таджикистана, Тайланда, Турции и Узбекистана.

Ведомство рекомендует отдыхающим заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране прилета через турфирму или самостоятельно.

«Найти такую информацию жителям Башкирии, выезжающим за рубеж, можно на сайте управления Роспотребнадзора по РБ в разделе “Санитарно-эпидемиологическая обстановка”, в подразделе “выезжающим за рубеж”», — сообщили в ведомстве.

Например, в ОАЭ в этом году борются с лихорадкой Денге, туристы из Турции привозят вирус Коксаки.

туризм и отдых