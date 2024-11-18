Зимой из Башкирии можно улететь в города 11 стран

«Найти такую информацию жителям Башкирии, выезжающим за рубеж, можно на сайте управления Роспотребнадзора по РБ в разделе “Санитарно-эпидемиологическая обстановка”, в подразделе “выезжающим за рубеж”», — сообщили в ведомстве.