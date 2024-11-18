60 деревьев повалил мощный ветер за двое суток в Петербурге

Непогода на минувших выходных привела к серьезным последствиям. За двое суток мощный ветер повалил 60 деревьев. Часть стволов рухнула на автодорогах. Больше всего подобных ЧП зарегистрировали в Курортном районе. Туда сразу же направили бригады, которые быстро расчистили путь как для транспорта, так и для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.