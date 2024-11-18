60 деревьев повалил мощный ветер за двое суток в Петербурге

Непогода на минувших выходных привела к серьезным последствиям. За двое суток мощный ветер повалил 60 деревьев. Часть стволов рухнула на автодорогах. Больше всего подобных ЧП зарегистрировали в Курортном районе. Туда сразу же направили бригады, которые быстро расчистили путь как для транспорта, так и для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.
— Сады и парки в понедельник, 18 ноября, открыты. Специалисты продолжают следить за ситуацией, в случае очередной волны шторма ворота будут заперты снова, — сообщили чиновники.
Сегодня чистоту и безопасность городских магистралей обеспечивают 577 машин, а также 890 работников ручного труда, которые работают вокруг остановок, вдоль узких тротуаров и на пешеходных переходах. Задать волнующий вопрос касательно уличной уборки можно по телефону 314−60−13.
К слову, на прошлой неделе рабочие прочистили почти 1,5 тысячи патрубков и решеток. На полигон вывезли 1000 кубометров мусора и 1200 тонн смета.