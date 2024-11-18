Черногория может ввести визы для белорусов

«Визовое» правило распространяется на страны — кандидаты в Европейский союз. Черногория такой является с 2010 года.
Сейчас белорусы могут находиться в Черногории без визы в течение 30 дней.
Введение визового режима может сказаться на туристической отрасли Черногории. Например, в 2023 году страну посетили 246 тыс. туристов из России. В то же время в Черногории живут более 26 тыс. россиян. В целом население страны составляет чуть более 616 тыс.
Издание отмечает, что есть вероятность, что во время переговоров о вступлении в ЕС Черногория будет добиваться конкретных договоренностей по вопросу виз для отдельных стран. Однако шансы на то, что ЕС согласится, относительно невелики.
Стоит отметить, что турагентства предлагают автобусные туры в Черногорию из Минска. Однако в этом случае для пересечения границы со странами ЕС все равно нужна шенгенская виза. Прямых авиарейсов в Черногорию из Беларуси нет.