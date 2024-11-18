В Уфе через Шакшу будут ходить 37 электричек

Как пояснили в минтрансе Башкирии, в рабочие дни утром и вечером дополнительно пойду поезда:
— Дема (отпр. 06.01) — Иглино (приб. 06.59),
— Дема (отпр. 17.45) — Шакша (приб. 18.30),
— Шакша (отпр. 19.00) — Дема (приб. 19.44).
Маршрут поезда № 7401 Уфа — Раевка в будни удлиняется до Иглино: из Иглино отправление в 07.32, прибытие в Раевку в 10.29. В выходные расписание обычное: Уфа (отпр. 08.21) — Раевка (приб. 10.29).
Всего по маршруту Дёма — Шакша будет курсировать 37 поездов.
Как сообщалось ранее, с период закрытия моста пассажиропоток на этом участке железной дороги вырос вдвое, а на станциях Шакша, Парковая, Спортивная зашло и вышло пассажиров в три раза больше обычного.