Жена экс-мэра Сочи заявила, что подарила спорный участок фонду для детей

Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская заявила, что подарила спорный участок благотворительному фонду, который помогает детям. Об этом супруга Алексея Копайгородского рассказала в интервью изданию «Аргументы недели».
13 ноября Мещанский районный суд отправил под домашний арест Янину Копайгородскую по делу об особо крупной растрате до 12 января 2025 года.
Жена бывшего мэра курорта прокомментировала, что покупала спорный участок с единственной целью — «присоединить его к своему дому, чтобы официально подарить фонду для отдыха и реабилитации детишек с прифронтовых территорий. Что и было сделано, но сейчас это имущество фонда арестовано».
Речь идет об участке, который, как заявило следствие, приобретен за рыночную стоимость в 7 млн рублей при кадастровой в 1,7 млн.
Янина Копайгородская добавила, что сейчас все ее имущество арестовано. Арестовали имущество родителей Алексея Копайгородского.
Как сообщила ее адвокат Елизавета Меткина, Копайгородская «категорически отвергает обвинение».
Напомним, арест имущества бывшего мэра продлили до февраля 2025 года.