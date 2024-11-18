Жена экс-мэра Сочи заявила, что подарила спорный участок фонду для детей

Жена бывшего мэра курорта прокомментировала, что покупала спорный участок с единственной целью — «присоединить его к своему дому, чтобы официально подарить фонду для отдыха и реабилитации детишек с прифронтовых территорий. Что и было сделано, но сейчас это имущество фонда арестовано».