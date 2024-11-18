Самарскую Третьяковку признали лучшим музеем России 2024 года

«После подачи заявки к нам приезжал эксперт премии, затем мы ездили на защиту проекта перед жюри — рассказывали о том, как создавали музей, какие проекты были реализованы на этапе, когда здание было на реконструкции, как мы формировали команду, в чем заключалась концепция и идея нашего филиала, и, конечно, о тех проектах, которые сейчас идут и планируются в дальнейшем», — приводятся в сообщении слова директора Третьяковки в Самаре Михаила Савченко.