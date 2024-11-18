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Самарскую Третьяковку признали лучшим музеем России 2024 года

Самарский филиал Государственной Третьяковской галереи получил три престижные награды. Одной из них стала премия «Музейный Олимп» в номинации «Музей России 2024 года». Об этом сообщают представители филиала.

Источник: Коммерсантъ

«После подачи заявки к нам приезжал эксперт премии, затем мы ездили на защиту проекта перед жюри — рассказывали о том, как создавали музей, какие проекты были реализованы на этапе, когда здание было на реконструкции, как мы формировали команду, в чем заключалась концепция и идея нашего филиала, и, конечно, о тех проектах, которые сейчас идут и планируются в дальнейшем», — приводятся в сообщении слова директора Третьяковки в Самаре Михаила Савченко.

После защиты проекта по итогам зрительского голосования самарская Третьяковка была признана победителем. Также выставочная площадка была отмечена платиновым дипломом международной премии «Золотой Трезини-2024» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации». А музей Фабрики-кухни награжден золотым дипломом этой же премии по направлению «Лучший архитектурный музейный проект».

Премия «Музейный Олимп» является наградой одноименного всероссийского конкурса, который учредили Международная ассоциация музеев и российское отделение Международного совета музеев (ИКОМ). «Золотой Трезини» является международной архитектурно-дизайнерской премией и вручается за достижения в сфере архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.

Филиал Третьяковской галереи открылся на самарской Фабрике-кухне в мае 2024 года после реставрации, которая продолжалась несколько лет. Перед этим зданию присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.

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