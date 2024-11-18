Омская область заняла 40-е место в рейтинге регионов по зарплатам

Составлен рейтинг регионов РФ по уровню зарплат жителей. В исследовании учитывались три критерия: доля работающих жителей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц, доля работающих жителей с зарплатой ниже 30 тысяч и диапазон типовых зарплат в регионе.
Среди 85 субъектов, участвующих в рейтинге, Омск занял 40-е место. Рейтинг составили аналитики РИА «Новости». По данным исследования, доход свыше 100 тысяч рублей в месяц имеют всего 8, 5% омичей, в то время как 25, 5% работающих получают зарплату ниже 30 тысяч рублей в месяц. При этом диапазон типовых зарплат в регионе, по данным аналитиков, составляет от 30 до 66 тысяч рублей. Ранее мы писали о том, что по официальным данным средняя зарплата в Омской области выросла до 61 000 рублей.
Для сравнения, в Чукотском автономном округе, занявшем первую строчку рейтинга, доля жителей с доходом свыше 100 тысяч составила 66, 6%, ниже 30 тысяч там получают всего 1,9% работающих граждан. Еще ниже последний показатель я ЯНАО (второе место рейтинга) — зарплату ниже 30 тысяч рублей там получают менее одного процента жителей, типовой диапазон зарплат варьируется от 78 до 181 тысяч рублей.
Самые низкооплачиваемые работники живут в Ингушетии, Чечне и Калмыкии. Уровень богатых работников там не дотягивает и до 3%, при этом более половины жителей Ингушетии и Чечни получают зарплату ниже 30 000, в Калмыкии такой доход имеют 39,2% жителей.