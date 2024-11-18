Омская область заняла 40-е место в рейтинге регионов по зарплатам

Среди 85 субъектов, участвующих в рейтинге, Омск занял 40-е место. Рейтинг составили аналитики РИА «Новости». По данным исследования, доход свыше 100 тысяч рублей в месяц имеют всего 8, 5% омичей, в то время как 25, 5% работающих получают зарплату ниже 30 тысяч рублей в месяц. При этом диапазон типовых зарплат в регионе, по данным аналитиков, составляет от 30 до 66 тысяч рублей. Ранее мы писали о том, что по официальным данным средняя зарплата в Омской области выросла до 61 000 рублей.