Развитие особой экономической зоны «Ростовская» — уверенное будущее

Еще одним плюсов является уникальная локация — территория свыше 300 гектаров в городе Новочеркасске. Это мощный промышленный центр региона, входящем в состав Ростовской агломерации. Также преимуществом является и близость от федеральной трассы М-4 «Дон», Северо-Кавказской железнодорожной магистрали, международного аэропорта «Платов» и речных и морских портов. В этот перечень входит и близость новых регионов — резиденты ОЭЗ смогут продвигать свои товары и искать партнеров на новых территориях.