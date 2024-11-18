Развитие особой экономической зоны «Ростовская» — уверенное будущее

Ростовская область регулярно работает над развитием и созданием высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств. Так, в особой экономической зоне «Ростовская» появился новый резидент. Совет по вопросу реализации предпринимательской деятельности рассмотрел и поддержал заявку ООО «Завод Градиент».
НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Новое предприятие планирует осуществить запуск производства холодильного оборудования. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина, «Завод Градиент» — это одна из компаний, которая приняла решение о строительстве своего завода на площадке особой экономической зоны «Ростовская» еще на стадии ее создания.
— В рамках импортозамещения мы занимаемся производством промышленного энергоэффективного холодильного оборудования, в том числе работающего на природных хладагентах, и сейчас решили расширить мощности, учитывая какой набор преференций можем получить на площадке особой экономической зоны, — прокомментировал гендиректор предприятия Христофор Джибгашвили.
БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА.
Главным плюсом ОЭЗ для будущих резидентов — это наличие свободных земельных участков, готовых производственных помещений и инженерной инфраструктуры. Благодаря этому резиденты смогут быстро запускать новые производства в работу.
— Размещение в особой экономической зоне позволяет бизнесу пользоваться налоговыми льготами (по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу), ускоренной амортизацией, в перспективе — льготными таможенными платежами, — уточнил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.
Еще одним плюсов является уникальная локация — территория свыше 300 гектаров в городе Новочеркасске. Это мощный промышленный центр региона, входящем в состав Ростовской агломерации. Также преимуществом является и близость от федеральной трассы М-4 «Дон», Северо-Кавказской железнодорожной магистрали, международного аэропорта «Платов» и речных и морских портов. В этот перечень входит и близость новых регионов — резиденты ОЭЗ смогут продвигать свои товары и искать партнеров на новых территориях.
Кроме того, резиденты ОЭЗ не будут нуждаться в бюджетных средствах, ведь инфраструктура создана за счет частных инвестиций.
ПРИЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Минэкономразвития Ростовской области продолжает прием заявок на получение статуса резидента ОЭЗ.
Подробная информация об особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Ростовская» доступна на сайте правительства донского региона.
Напомним, что в Ростовской области запустили производство продукции из высокопрочных пластиков. Научно-производственная компания «Элмика» начала выпускать изделия из высокотемпературных полимеров методом литья под давлением. Новый производственный участок организован на предприятии компании в Аксайском районе.
В ближайшие пять лет компания намерена занять 40% российского рынка высокотехнологичных полимеров, объемы которого — свыше миллиарда рублей.