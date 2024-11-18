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Почему ростовчане стали покупать больше антидепрессантов, объяснили в донском минздраве

Ростовчане списывают на депрессию повышенную усталость, изменения погоды и магнитные бури.
Источник: Комсомольская правда

Рост продаж антидепрессантов в аптеках Ростовской области за девять месяцев этого года вырос больше, чем на четверть и составил 26,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Ведомости Юг», со ссылкой на исследования отраслевой аналитической компании DSM Group.

С чем это может быть связано, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM объяснил главный внештатный психотерапевт донского минздрава Сергей Выгонский.

ФАКТОРЫ РОСТА ПРОДАЖ.

По словам специалиста, на рост продаж антидепрессантов влияет несколько факторов.

— Эти препараты действительно являются фармацевтическими средствами, которые считаются лекарствами. И они предназначены для лечения депрессивных и других состояний, которые близки по своей природе к клиническим проявлениям депрессии.

Причем такие препараты могут выписать не только государственные, но и частные центры, при наличии соответствующих разрешительных документов.

— Но самое главное, что осень традиционно считается временем года, когда наступают различные психические обострения и расстройства, в том числе, связанные с эмоциональной сферой.

«МЫ ЖИВЕМ В НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ».

Как отметил Сергей Выгонский, депрессивные состояния не во всех случаях являются самостоятельным расстройством. Они могут сопровождать другие расстройства психической сферы и быть составным компонентом. Поэтому далеко не во всех случаях антидепрессанты являются единственными препаратами для лечения.

— Мы живем в достаточно неспокойное время. И это может увеличивать эмоциональную напряженность, вызывать определенные клинические состояния. Также мы должны учитывать, что имеются определенные специфические заболевания, связанные с пребыванием людей в военных условиях. В связи с этим очень широко происходит развертывание специальных кабинетов психологической помощи и действует фонд «Защитники Отечества», где психологи оказывают помощь. Также в ряде случаев используется психотерапия и лекарственные средства. Поэтому это тоже может влиять на рост продаж антидепрессантов.

СПОРТ, ХОББИ, ВИТАМИНЫ.

Собеседник также дал советы, как профилактировать осенью депрессию жителям Дона.

— Надо понять, что есть заболевания, которые являются расстройствами, хроническими заболеваниями, которые обладают периодами компенсации и обострения. В этих ситуациях требуется регулярный прием препаратов. Причем, лекарства принимаются достаточно долго.

А есть люди, которые под депрессией подразумевают повышенную усталость и утомляемость, что может быть связано с изменениями погоды и наличием магнитных бурь. В таких случаях, по мнению специалиста, нужно принимать в определенных дозах витамины и средства, не связанные с клинической фармацевтикой.

— Не надо забывать, что кроме витаминов еще есть ряд занятий, которые могут активизировать человека. Это и поездка на природу, и спорт, и различные хобби. Это тоже поможет противостоять стрессу.