Почему ростовчане стали покупать больше антидепрессантов, объяснили в донском минздраве

— Мы живем в достаточно неспокойное время. И это может увеличивать эмоциональную напряженность, вызывать определенные клинические состояния. Также мы должны учитывать, что имеются определенные специфические заболевания, связанные с пребыванием людей в военных условиях. В связи с этим очень широко происходит развертывание специальных кабинетов психологической помощи и действует фонд «Защитники Отечества», где психологи оказывают помощь. Также в ряде случаев используется психотерапия и лекарственные средства. Поэтому это тоже может влиять на рост продаж антидепрессантов.