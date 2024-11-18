В Самаре не будет массовых гуляний и концертов на Новый год из-за СВО

«Конечно же праздновать в условиях спецоперации и того агрессивного напора, с которым наши враги пытаются нас дестабилизировать, — это неправильно. Но все-таки доброе в жизни должно присутствовать. Никаких праздников и масштабных концертов, только убранство городов», — сказал Федорищев.