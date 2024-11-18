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В Самаре не будет массовых гуляний и концертов на Новый год из-за СВО

Губернатор Самарской области рассказал, как пройдет отмечание Нового года 2024/2025.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как в Самарской области пройдет отмечание Нового года 2024/2025. Никаких массовых гуляний не будет, но города украсят. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищева в ходе совещания регионального правительства.

«Конечно же праздновать в условиях спецоперации и того агрессивного напора, с которым наши враги пытаются нас дестабилизировать, — это неправильно. Но все-таки доброе в жизни должно присутствовать. Никаких праздников и масштабных концертов, только убранство городов», — сказал Федорищев.

Он попросил всех глав муниципалитетов проанализировать свои субъекты с точки зрения украшений и придумать, что можно сделать для новогодней атмосферы. Напомним, в Самаре подготовка к празднику уже началась. К Новому году планируется установить 7 тысяч иллюминаций.