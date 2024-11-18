Как безопасно похудеть к Новому году

Как пишет 18 ноября 2024 года radio1.ru, специалист не советует садиться на диету на определенный промежуток времени, который рано или поздно закончится. Диеты с аномально низким содержанием калорий наносят вред здоровью, а быстрое похудение часто приводит к набору еще большего количества килограммов.
По словам врача, верное решение — постепенно изменить свои пищевые привычки.
«Если человек длительное время был на гипокалорийном питании и очень долго соблюдал диету, организм начинает испытывать стресс, адаптируется к этому состоянию, метаболизм замедляется. И когда он возвращается к привычному ритму жизни и пищевым привычкам, вес набирается с еще большей силой».
Чтобы понять, нужно ли вообще худеть, эндокринолог рекомендует обратить внимание на индекс массы тела: если он превышает показатель 25, то, значит, избыточный вес действительно есть. Другой показатель избыточного веса — обхват талии у женщин более 80 см, а у мужчин свыше 94 см.
Как напомнила врач, лишний вес провоцирует сахарный диабет второго типа, артериальную гипертензию, а также риск инсультов и инфарктов.
«Если у человека уже выявили диабет второго типа, главное — не только таблетки, но и правильное питание. В рационе больного диабетом или худеющего человека должны присутствовать свежие овощи, белковые продукты — мясо, рыба, птица, а также фрукты. Желательно ограничить, но не исключить полностью жиры».
Также специалист отметила, что накрыть вкусный новогодний стол, используя продукты только правильного питания, все-таки можно — нужно просто проявить смекалку. В знаменитый семейный салат «Оливье» вместо колбасы можно добавить курицу, а вместо майонеза заправить его легким йогуртом или другой менее калорийной заправкой.
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