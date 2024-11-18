Как безопасно похудеть к Новому году

«Если человек длительное время был на гипокалорийном питании и очень долго соблюдал диету, организм начинает испытывать стресс, адаптируется к этому состоянию, метаболизм замедляется. И когда он возвращается к привычному ритму жизни и пищевым привычкам, вес набирается с еще большей силой».