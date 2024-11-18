Нейросеть помогла создать улучшенную версию белка для защиты сетчатки

Новый алгоритм помог ученым создать четыре оптимизированных версии AstaP, которые лишь на 40% совпадают по последовательности аминокислот с оригиналом, но при этом они значительно короче по длине и обладают столь же высоким уровнем активности как в культурах клеток, так и в пробирке. Схожим образом, как надеются ученые, можно будет улучшить другие потенциально полезные белковые молекулы, структура которых не была до конца изучена при помощи методов рентгеновской кристаллографии.