COVID-19 заразились более полутысячи жителей Башкирии

Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 80 больных COVID-19, за неделю — 538. Таким образом, с 2020 года в республике носителями инфекциями стали 424 622 человека. В настоящее время борются с ковидом 1 107 граждан, 70 из них проходит лечение в больницах.