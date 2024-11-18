COVID-19 заразились более полутысячи жителей Башкирии

Сегодня, 18 ноября, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения республики Роберт Иштуков доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 80 больных COVID-19, за неделю — 538. Таким образом, с 2020 года в республике носителями инфекциями стали 424 622 человека. В настоящее время борются с ковидом 1 107 граждан, 70 из них проходит лечение в больницах.
С начала пандемии COVID-19 унес жизни 6 199 жителей республики.
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