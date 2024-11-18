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Юрий Шалабаев поздравил футболистов «Патриот-НН» с успешным окончанием сезона

За две одноименные команды «Патриот-НН» выступают спортсмены с церебральным параличом и повреждением опорно-двигательного аппарата.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился со спортсменами из городского центра развития спорта «Патриот». Он начал свою работу чуть больше года назад при поддержке администрации Нижнего Новгорода, в центре сформированы две одноименные футбольные команды «Патриот-НН», за которые выступают спортсмены с церебральным параличом (ЦП) и повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Мэр поздравил футболистов с успешным завершением игрового сезона.

«Ваш центр и команды не зря носят такое название, потому что патриотизм лежит в основе всей вашей работы, и это то, что движет игроками в спортивных сражениях. И список ваших побед впечатляет. Но ещё более важен тот пример, который вы подаете молодому поколению, хотя вы и сами еще достаточно молоды. Я желаю всем футболистам, тренерскому составу центра, врачам, административному персоналу как можно больше сил и здоровья для того, чтобы продолжать это дело. Самые большие, яркие и громкие победы у вас впереди! А мы будем во всём вас поддерживать!».

обратился к спортсменам Юрий Шалабаев

Среди успехов прошедшего игрового сезона 6 побед команды «Патриот-НН» (ЦП) в турнирах РФС «Стальная воля», титул чемпионов в соревнованиях Кубка России, победа в Любительской футбольной лиге 8×8. Команда «Патриот-НН» (ПОДА) приняла участие в чемпионате России и победила в каждом матче всероссийского турнира РФС «Стальная воля». Футболисты обеих команд входят в сборные команды России по футболу с ЦП и ПОДА.

«Среди наших ребят заслуженные мастера спорта, чемпионы мира, неоднократные чемпионы России, именитые спортсмены, которыми гордится страна. Очень чувствуется поддержка городской администрации. Благодаря ей уровень футболистов растет, у нас очень сильная команда, и все хотят соревноваться с нами», — рассказал главный тренер команды «Патриот-НН» (ЦП) Лаша Мурванадзе.

В центре развития спорта «Патриот» спортсмены не только тренируются, но и получают профессиональную психологическую поддержку. Особенно это важно для футболистов, вернувшихся с СВО и играющих за команду «Патриот-НН» (ПОДА). «Благодаря главе города Нижнего Новгорода собрали достаточно сильную команду. Это, можно сказать, костяк сборной России, и поэтому у нас такие хорошие результаты. Поддержка чувствуется, у нас есть всё для того, чтобы тренироваться: прекрасный инвентарь, экипировка, все условия. Также мы можем участвовать в самых разных турнирах, ездить в другие города и с гордостью представлять родную Нижегородскую область», — рассказал полузащитник команды «Патриот-НН» (ЦП) Алексей Борькин.

«Условия даже более чем комфортные, приближенные к профессиональному спорту. И руководящий состав “Патриот-НН” тоже все делает на наивысшем уровне, они огромные молодцы. Этот сезон был хорошим, а в планах — только новые победы», — отметил вратарь команды «Патриот-НН» (ЦП) Владислав Рарецкий.

«Сезон провели плодотворно, результаты сами за себя говорят. Мы выиграли, наверное, все соревнования, в которых принимали участие. Но в спорте нет предела совершенства. Нужно стремиться только вперед — за честь Нижнего Новгорода, конечно», — сказал нападающий команды «Патриот-НН» (ЦП) Леонид Ильичев.

«Организация хорошая, всё на высоком уровне. Будем тренироваться, будем прибавлять с каждым разом, от игры к игре. Я всегда любил футбол, поэтому очень обрадовался, когда попал в команду», — поделился нападающий команды «Патриот-НН» (ПОДА) Михаил Кувшинов.

«Центр приносит очень большую пользу для таких ребят, как мы. Я в команде недавно, но стараюсь принести как можно больше пользы родной стране», — добавил участник СВО, нападающий команды «Патриот-НН» (ПОДА) Матвей Садков.