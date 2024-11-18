Юрий Шалабаев поздравил футболистов «Патриот-НН» с успешным окончанием сезона

«Ваш центр и команды не зря носят такое название, потому что патриотизм лежит в основе всей вашей работы, и это то, что движет игроками в спортивных сражениях. И список ваших побед впечатляет. Но ещё более важен тот пример, который вы подаете молодому поколению, хотя вы и сами еще достаточно молоды. Я желаю всем футболистам, тренерскому составу центра, врачам, административному персоналу как можно больше сил и здоровья для того, чтобы продолжать это дело. Самые большие, яркие и громкие победы у вас впереди! А мы будем во всём вас поддерживать!».