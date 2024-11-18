Юрий Шалабаев поздравил футболистов «Патриот-НН» с успешным окончанием сезона

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился со спортсменами из городского центра развития спорта «Патриот». Он начал свою работу чуть больше года назад при поддержке администрации Нижнего Новгорода, в центре сформированы две одноименные футбольные команды «Патриот-НН», за которые выступают спортсмены с церебральным параличом (ЦП) и повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Мэр поздравил футболистов с успешным завершением игрового сезона.
«Ваш центр и команды не зря носят такое название, потому что патриотизм лежит в основе всей вашей работы, и это то, что движет игроками в спортивных сражениях. И список ваших побед впечатляет. Но ещё более важен тот пример, который вы подаете молодому поколению, хотя вы и сами еще достаточно молоды. Я желаю всем футболистам, тренерскому составу центра, врачам, административному персоналу как можно больше сил и здоровья для того, чтобы продолжать это дело. Самые большие, яркие и громкие победы у вас впереди! А мы будем во всём вас поддерживать!».
Среди успехов прошедшего игрового сезона 6 побед команды «Патриот-НН» (ЦП) в турнирах РФС «Стальная воля», титул чемпионов в соревнованиях Кубка России, победа в Любительской футбольной лиге 8×8. Команда «Патриот-НН» (ПОДА) приняла участие в чемпионате России и победила в каждом матче всероссийского турнира РФС «Стальная воля». Футболисты обеих команд входят в сборные команды России по футболу с ЦП и ПОДА.
«Среди наших ребят заслуженные мастера спорта, чемпионы мира, неоднократные чемпионы России, именитые спортсмены, которыми гордится страна. Очень чувствуется поддержка городской администрации. Благодаря ей уровень футболистов растет, у нас очень сильная команда, и все хотят соревноваться с нами», — рассказал главный тренер команды «Патриот-НН» (ЦП) Лаша Мурванадзе.
В центре развития спорта «Патриот» спортсмены не только тренируются, но и получают профессиональную психологическую поддержку. Особенно это важно для футболистов, вернувшихся с СВО и играющих за команду «Патриот-НН» (ПОДА). «Благодаря главе города Нижнего Новгорода собрали достаточно сильную команду. Это, можно сказать, костяк сборной России, и поэтому у нас такие хорошие результаты. Поддержка чувствуется, у нас есть всё для того, чтобы тренироваться: прекрасный инвентарь, экипировка, все условия. Также мы можем участвовать в самых разных турнирах, ездить в другие города и с гордостью представлять родную Нижегородскую область», — рассказал полузащитник команды «Патриот-НН» (ЦП) Алексей Борькин.
«Условия даже более чем комфортные, приближенные к профессиональному спорту. И руководящий состав “Патриот-НН” тоже все делает на наивысшем уровне, они огромные молодцы. Этот сезон был хорошим, а в планах — только новые победы», — отметил вратарь команды «Патриот-НН» (ЦП) Владислав Рарецкий.
«Сезон провели плодотворно, результаты сами за себя говорят. Мы выиграли, наверное, все соревнования, в которых принимали участие. Но в спорте нет предела совершенства. Нужно стремиться только вперед — за честь Нижнего Новгорода, конечно», — сказал нападающий команды «Патриот-НН» (ЦП) Леонид Ильичев.
«Организация хорошая, всё на высоком уровне. Будем тренироваться, будем прибавлять с каждым разом, от игры к игре. Я всегда любил футбол, поэтому очень обрадовался, когда попал в команду», — поделился нападающий команды «Патриот-НН» (ПОДА) Михаил Кувшинов.
«Центр приносит очень большую пользу для таких ребят, как мы. Я в команде недавно, но стараюсь принести как можно больше пользы родной стране», — добавил участник СВО, нападающий команды «Патриот-НН» (ПОДА) Матвей Садков.