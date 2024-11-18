Группа КняZz выпустила обновленную версию песни «Сталкер» с Джо Линн Тернером

Российская панк-рок-группа КняZz, возглавляемая Андреем Князевым, поделилась новой версией композиции «Сталкер». Участие в ее записи принял Джо Линн Тернер — музыкант и бывший вокалист Deep Purple и Rainbow.
Князев и Тернер познакомились в 2021 году: их объединила любовь к рок-н-роллу. В 2023-м лидер российского коллектива прислал зарубежному коллеге черновые версии песен с альбома «Платим за Шута! Том II. Волшебная книга». Тернер лично выделил «Сталкера» и написал англоязычный текст, основываясь на русском первоисточнике, передает «Наше радио».
Ранее на композицию вышел клип, снятый супругой Князева Агатой Нигровской.