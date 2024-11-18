В Перми школьные дворы стали еще комфортнее

— Школьный двор — это продолжение улучшений комфортной среды школы, — говорит руководитель школы «Петролеум +» Артем Исаков. — Мы задействуем не только само здание учреждения, но и близлежащую территорию, которую мы социализируем. Здесь расположены прогулочные зоны, по выходным и во внеурочное время жители микрорайона могут заниматься спортом. Это большой плюс не только для учебно-воспитательной работы, но и для микроклимата всего микрорайона.