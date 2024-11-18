В Перми школьные дворы стали еще комфортнее

Школы Перми год от года становятся только комфортнее, функциональнее и уютнее для нашего подрастающего поколения. Строятся новые корпуса, проводится реконструкция действующих учебных заведений, закупается новое оборудование.
Отдельный, но тоже крайне важный вопрос — благоустройство пришкольных территорий. В этом году в рамках регионального проекта «Комфортный край» благоустроили дворы восьми пермских школ.
Для учебы и отдыха.
Проект «Комфортный край» стартовал в Прикамье в 2023 году. Как рассказали в администрации Перми, одним из его направлений является благоустройство школьных дворов и улиц, которое реализуется в рамках приоритетного направления «Школьный двор».
В этом году в рамках проекта обустраивают дворы восьми школ города.
Так, в корпусе начальной школы «Петролеум+» (шоссе Космонавтов, 195) заасфальтировали территорию, провели озеленение, оборудовали комфортные площадки для отдыха, построили дополнительную спортивную площадку для игры в волейбол и проведения школьных мероприятий.
Для родителей перед входом установили четыре перголы, где можно комфортно ожидать детей после уроков. Также в зоне тихого отдыха обустроен небольшой амфитеатр, здесь будут проходить уроки или родительские собрания на свежем воздухе.
— Школьный двор — это продолжение улучшений комфортной среды школы, — говорит руководитель школы «Петролеум +» Артем Исаков. — Мы задействуем не только само здание учреждения, но и близлежащую территорию, которую мы социализируем. Здесь расположены прогулочные зоны, по выходным и во внеурочное время жители микрорайона могут заниматься спортом. Это большой плюс не только для учебно-воспитательной работы, но и для микроклимата всего микрорайона.
Современное школьное пространство.
В администрации Перми отметили, что уже завершены работы по благоустройству территории в школе № 22 (ул. Сибирская, 80), гимназии № 8 (ул. Закамская, 39), школах № 101 (ул. Читалина, 10), № 36 (ул. Лукоянова, 6), № 120 (ул. Рабочая, 13).
После проведения капитального ремонта зданий школьные дворы также оборудованы в школах № 118 (ул. Колыбалова, 44) и № 123 (ул. Сестрорецкая, 13). Например, на территории школы № 118 обновлено асфальтовое покрытие, появились площадка для активного отдыха, зона отдыха с лавочками и летней сценой, игровая зона для младших школьников. На территории школы № 123 проведено озеленение, установлено освещение, универсальный игровой комплекс для детей, отреставрированы центральные подходы к зданию.
— Проект направлен на создание современного внешнего пространства школы. На территориях школ обустраиваются зоны активного спортивного отдыха, цветники и клумбы, тротуарные дорожки, зональное освещение и площадки для проведения линеек с установленным флагштоком, — отметила начальник управления имущественным комплексом департамента образования администрации города Перми Рената Шарипова.
ВАЖНО.
В рамках проекта «Комфортный край» в 2025 году благоустройство территорий при поддержке региональных и муниципальных властей запланировано еще в десяти образовательных учреждениях Перми: школах № 1, № 18, № 24, № 44, № 45, № 76, № 132, № 134, лицее № 10 и школе «Мастерград».