В Китае разрабатывают насекомоподобного робота для исследования Луны

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Китайские инженеры конструируют насекопободобного робота с шестью конечностями для будущих исследований поверхности Луны. По сравнению с четвероногим робопсом он отличается повышенной устойчивостью, грузоподъемностью и плавностью движений, заявил разработчик-робототехник из Шанхайского университета Цзяотун Гао Фэн.
«Мы сделали шестиногого робота, который может приземляться и ходить, чтобы совершить качественный прорыв в аэрокосмической сфере», — сказал Гао Фэн в эфире Центрального телевидения Китая.
Робот-насекомое одновременно поднимает три ноги, а остальные три образуют устойчивую треугольную опору, поддерживающую его корпус. Это позволяет роботу сохранять устойчивость даже при повреждении одной ноги. Испытания проводятся в Шанхае.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.