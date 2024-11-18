В Ростове-на-Дону проведут капремонт школы-интерната

В Ростове-на-Дону планируют капитально отремонтировать школу-интернат № 42. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает само образовательное учреждение. По условиям контракта, подрядчику необходимо провести проектные и изыскательные работы образовательного учреждения. Все необходимые задания нужно выполнить к концу октября следующего года.
Стоимость контракта составляет больше 4,3 млн рублей. Отметим, что школа находится в Первомайском районе города, на улице Леваневского/Димитрова, 11/1.
Напомним, Росстат опубликовал актуальные цены на бензин в Ростовской области. С 6 по 11 ноября стоимость бензина АИ-98 составила 77,17 рублей за литр. А бензин марки АИ-92 подорожал на семь копеек. Его цена составила 54,15 рублей. Топливо АИ-95 выросло в цене на пять копеек — 60,51 рубль за литр.