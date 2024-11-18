В Ростове-на-Дону проведут капремонт школы-интерната

Напомним, Росстат опубликовал актуальные цены на бензин в Ростовской области. С 6 по 11 ноября стоимость бензина АИ-98 составила 77,17 рублей за литр. А бензин марки АИ-92 подорожал на семь копеек. Его цена составила 54,15 рублей. Топливо АИ-95 выросло в цене на пять копеек — 60,51 рубль за литр.